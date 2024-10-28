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19:12, 28 октября 2024Моя страна

В России обнаружили священное дерево из «Аватара»

В ботсаду в Йошкар-Оле обнаружили дерево Эйвы из фильма «Аватар»

Фото: Claude villetaneuse / Wikimedia

В России обнаружили дерево Эйвы из фильма «Аватар». Подробности публикует местный портал Mari Media.

Речь идет об иве «Памяти Миндовского», которая внешним видом напоминает священное дерево с планеты Пандора. Ива растет в Ботаническом саду Йошкар-Олы (Республика Марий Эл).

Как объясняют ботаники, по-латыни ива — salix, — что в переводе означает «близко к воде». Вода в большинстве традиций воспринимается как «исток», «начало», «душа», то есть то, с чего все начинается. Цветущие веточки ивы весной знаменуют собой начало года, начало жизни.

«Задачей человечества является осознание этих связей, бережная защита этих тонких нитей и гармоничная интеграция человека в природные процессы», — подытожили свои наблюдения сотрудники Ботанического сада.

Ранее сообщалось, что кандидат биологических наук Алексей Яновский нашел уникальный цветок оносмы. Специалист обнаружил лекарственное и редкое для Сибири растение на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске.

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      Карина Черных
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