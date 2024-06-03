Уникальный лекарственный цветок нашли в российском регионе

Биолог нашел редкий цветок оносмы на скалах Ключ-Камышенского плато в Сибири

Уникальный цветок оносмы нашли на скалах в российском регионе. Находку сделал кандидат биологических наук Алексей Яновский, он лично поднялся на склон и сфотографировал цветение редкого растения, передает VN.ru.

Лекарственное и редкое для Сибири растение обнаружили на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске. Недалеко от этого места находится поляна ковыля.

«Оносма простейшая растет только у Поклонного креста и нигде больше. Это крайне редкое для Сибири растение», — отметил Яновский.

Биолог рассказал, что оносма свойственна южным горам, и в Новосибирск, вероятно, попала с поездами, которые могли привезти семена растения на колесах. Ученый подчеркнул, что оносма выглядит необычно благодаря специфическим цветкам и ее трудно спутать с другими растениями. Яновский также обратил внимание, что ее химический состав до сих пор не изучен.

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