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17:03, 3 июня 2024Моя страна

Уникальный лекарственный цветок нашли в российском регионе

Биолог нашел редкий цветок оносмы на скалах Ключ-Камышенского плато в Сибири

Фото: Tramp57 / Shutterstock / Fotodom

Уникальный цветок оносмы нашли на скалах в российском регионе. Находку сделал кандидат биологических наук Алексей Яновский, он лично поднялся на склон и сфотографировал цветение редкого растения, передает VN.ru.

Лекарственное и редкое для Сибири растение обнаружили на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске. Недалеко от этого места находится поляна ковыля.

«Оносма простейшая растет только у Поклонного креста и нигде больше. Это крайне редкое для Сибири растение», — отметил Яновский.

Биолог рассказал, что оносма свойственна южным горам, и в Новосибирск, вероятно, попала с поездами, которые могли привезти семена растения на колесах. Ученый подчеркнул, что оносма выглядит необычно благодаря специфическим цветкам и ее трудно спутать с другими растениями. Яновский также обратил внимание, что ее химический состав до сих пор не изучен.

Ранее сообщалось, что в России нашли редкий краснокнижный гриб — саркосому шаровидную — также известный в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки». Считается, что найти «ведьмин котел» большая удача. Согласно поверьям, его жидкость, которую называют эликсиром жизни и молодости, является лечебной.

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      Варвара Кошечкина
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