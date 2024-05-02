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16:15, 2 мая 2024Моя страна

Возвращающий молодость редкий гриб нашли в России

Под Нижним Тагилом нашли редкий краснокнижный гриб, способный вернуть молодость

Фото: Ирина Яровая / Фотобанк Лори

В России нашли редкий краснокнижный гриб — саркосому шаровидную — также известный в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки». Об этом сообщает E1.ru.

Гриб, занесенный в Красную книгу России, обнаружили на Урале. Местный житель заметил его во время тихой охоты под Нижним Тагилом. По его признанию, в лес он отправился, поскольку сейчас сезон сморчков.

«Решил сходить на разведку в ближайший лес. Не найдя ничего, уже на выходе решил пройти через ельник, а он же мхом покрыт, без травы, так сказать, чтоб клещей не нацеплять. Ну и увидел эти бочонки», — рассказал опытный грибник.

Внешне гриб похож на бочонок со срезанным верхом, его поверхность бархатистая и сморщенная, внутри него находится желеобразная жидкость, так называемое земляное масло. Гриб растет на моховой подстилке и хвойном опаде, чаще всего его можно встретить в хвойных лесах.

Считается, что найти «ведьмин котел» большая удача. Согласно поверьям, его жидкость, которую называют эликсиром жизни и молодости, является лечебной. Ею обмазывают лицо и руки, используют при заболеваниях мышц и суставов. Также гриб применяется в народной медицине, особенно на Урале. При этом приписываемые шаровидной саркосоме свойства научными исследованиями не подтверждены.

Ранее сообщалось, что в России распустилось смертельно опасное растение, также называемое «цветком из драконьей пасти». Несмотря на свою красоту, порой оно «уничтожает другие растения или даже себе подобных». Кроме того, опасность представляет даже аромат цветка.

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      Варвара Кошечкина
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