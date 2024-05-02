Возвращающий молодость редкий гриб нашли в России

Под Нижним Тагилом нашли редкий краснокнижный гриб, способный вернуть молодость

В России нашли редкий краснокнижный гриб — саркосому шаровидную — также известный в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки». Об этом сообщает E1.ru.

Гриб, занесенный в Красную книгу России, обнаружили на Урале. Местный житель заметил его во время тихой охоты под Нижним Тагилом. По его признанию, в лес он отправился, поскольку сейчас сезон сморчков.

«Решил сходить на разведку в ближайший лес. Не найдя ничего, уже на выходе решил пройти через ельник, а он же мхом покрыт, без травы, так сказать, чтоб клещей не нацеплять. Ну и увидел эти бочонки», — рассказал опытный грибник.

Внешне гриб похож на бочонок со срезанным верхом, его поверхность бархатистая и сморщенная, внутри него находится желеобразная жидкость, так называемое земляное масло. Гриб растет на моховой подстилке и хвойном опаде, чаще всего его можно встретить в хвойных лесах.

Считается, что найти «ведьмин котел» большая удача. Согласно поверьям, его жидкость, которую называют эликсиром жизни и молодости, является лечебной. Ею обмазывают лицо и руки, используют при заболеваниях мышц и суставов. Также гриб применяется в народной медицине, особенно на Урале. При этом приписываемые шаровидной саркосоме свойства научными исследованиями не подтверждены.

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