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17:06, 17 апреля 2024Моя страна

В России распустился смертельно опасный «цветок из драконьей пасти»

В России распустилась смертельно опасная глициния родом из Китая

Фото: Bearerofthecup / Wikimedia

В России распустилась смертельно опасная глициния, также называемая «цветком из драконьей пасти». Наблюдать ее цветение можно в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова.

Вьющаяся древесная лиана родом из Китая достигает 20-25 метров в высоту, ее соцветия красивыми кистями ниспадают вниз. Однако, несмотря на свою красоту, растение представляет опасность. «Глициния двигается как змея, оплетая по часовой стрелке все по пути. Порой она уничтожает другие растения или даже себе подобных», — говорится в сообщении.

Кроме того, предупредили в заповеднике, опасность представляет даже аромат цветущей глицинии. Ее благоухание смертоносно для большинства насекомых и микроорганизмов в воздухе. Во всех частях этого декоративного растения содержится гликозид вистерин и лектин, которые способны вызвать ожог ротовой полости или даже привести к летальному исходу.

При этом в Азии глицинию почитают. На Востоке существуют поверья, что растение отпугивает демонов и приносит удачу.

Ранее сообщалось, что в Сочи расцвело необычное растение, которое также называют «Иудино дерево». Речь идет о церцисе, отличительной особенностью которого является способность цветков вырастать прямо на стволе, отчего оно приобретает сюрреалистичный облик.

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      Варвара Кошечкина
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