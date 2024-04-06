Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:15, 6 апреля 2024Моя страна

В Сочи расцвело дерево грешника

В Сочи расцвел церцис, который называют деревом грешника Иуды

Кадр: Telegram-канал «Кавказский заповедник»

В Сочи расцвело необычное растение, которое также называют «Иудино дерево». Соответствующий материал публикует портал «Живая Кубань».

Речь идет о церцисе, отличительной особенностью которого является способность цветков вырастать прямо на стволе, отчего оно приобретает сюрреалистичный облик. Сейчас его пышное цветение можно наблюдать в парке «Южные культуры». Данное растение широко распространено на Черноморском побережье Крыма и Кавказа, где плодоносит, дает самосев и дичает.

Материалы по теме:
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты. Чем Приморье способно удивить туристов?
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты.Чем Приморье способно удивить туристов?
3 октября 2022
Екатеринбург привлекает тысячи туристов со всей России. Что посмотреть на границе Европы и Азии?
Екатеринбург привлекает тысячи туристов со всей России.Что посмотреть на границе Европы и Азии?
20 июля 2022
Правила хорошего «Дона». Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
Правила хорошего «Дона».Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
7 мая 2022

Известно, что есть несколько версий, согласно которым растение начали называть в честь грешника Иуды. Считается, что Иуда, предавший Христа за 30 сребреников, удавился в роще, где росло дерево с белыми цветами. В связи с бесславной кончиной предателя дерево расстроилось, его цветки стали фиолетовыми, а данный цвет был символом скорби.

По мнению других исследователей, церцис был одним из самых распространенных деревьев в древней Иудее (на территории современных Израиля и Палестины), отсюда и название — «Иудино».

Ранее в Ботаническом саду Нижнего Новгорода впервые за 13 лет расцвел редкий цветок — Стрелиция Николая. Как рассказали в ННГУ, редкий цветок был подарен саду выпускником биофака Михаилом Мокроусовым.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал Макрона спонсором теракта в «Крокусе»

      Беспилотник пытался атаковать российский регион

      Мантуров опроверг передачу бывшего завода Volkswagen другому собственнику

      Таджикистан отверг заявления о вербовке Украиной наемников в Душанбе

      Легенду советского андеграунда заподозрили в пропаганде наркотиков

      В России ввели штраф за самовольную замену газового оборудования

      В России предложили оснастить электросамокаты чипами для контроля движения

      В Британии предсказали взятие Россией Часова Яра

      В Сочи расцвело дерево грешника

      Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за разногласий в Конгрессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше