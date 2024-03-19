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19:27, 18 марта 2024Моя страна

В Ботаническом саду российского города впервые за 13 лет расцвел редкий цветок

В Нижнем Новгороде впервые за 13 лет зацвела Стрелиция Николая

Фото: ННГУ

В Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) впервые за 13 лет расцвела экзотическая Стрелиция Николая. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказали в ННГУ, редкий цветок был подарен саду выпускником биофака Михаилом Мокроусовым. Сначала это было небольшое растение в горшке, однако впоследствии оно выросло до десяти метров.

Впервые растение зацвело в 2011 году, а во второй раз это произошло 12 марта 2024 года — цветок раскрылся в семи метрах от земли.

Источник уточняет, что свое название растение получило в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III. При этом вторая часть называния возникла в честь князя Николая Николаевича Старшего.

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      Марк Успенский
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