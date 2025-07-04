Орсини: Зеленский стал президентом, не зная ничего о международной политике

Президент Украины Владимир Зеленский стал главой государства, не зная ничего о международной политике. Об этом заявил в статье для Il Fatto Quotidiano глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике», — написал он.

В числе других ошибок украинского лидера Орсини назвал непонимание им того, что внешняя политика Соединенных Штатов может меняться в зависимости от президентов. Кроме того, он указал на недооценку Зеленским военной мощи России, а также важности ее сотрудничества с Китаем.

Ранее британский журнал The Economist предрек Украине «мрачную расплату» на фоне ослабления военной поддержки и неприязни президента США Дональда Трампа к Зеленскому.