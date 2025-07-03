В Британии рассказали о неприязни Трампа к Зеленскому

Economist: Трамп поставил Киев перед расплатой из-за неприязни к Зеленскому

Киев ждет мрачная расплата из-за того, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева. Об этом написал британский журнал The Economist.

«Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — указано в статье.

Как отметил автор статьи, американская поддержка Киева ослабевает. И это может быть связано с личной неприязнью президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи.

До этого сообщалось, что Польше для Украины был оставлен ряд боеприпасов и вооружения, в том числе 30 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

