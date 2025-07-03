Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:52, 3 июля 2025Мир

В Британии рассказали о неприязни Трампа к Зеленскому

Economist: Трамп поставил Киев перед расплатой из-за неприязни к Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Киев ждет мрачная расплата из-за того, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева. Об этом написал британский журнал The Economist.

«Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — указано в статье.

Как отметил автор статьи, американская поддержка Киева ослабевает. И это может быть связано с личной неприязнью президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Штатами поставок вооружений Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи.

До этого сообщалось, что Польше для Украины был оставлен ряд боеприпасов и вооружения, в том числе 30 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    В Британии раскрыли следующие шаги Трампа в отношении Маска

    В российском регионе на предприятии начался пожар после падения беспилотника

    Психотерапевт объяснила скрытый подтекст любви женщин к большим пенисам

    Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в откровенном платье без бюстгальтера

    В Британии рассказали о неприязни Трампа к Зеленскому

    Россиянин напал с ножом на врачей

    Раскрыта причина экстренного звонка Макрона Путину

    Сын Трампа оценил доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

    В России высказались о предпосылках для блокировки Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости