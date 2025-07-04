Многодетный участник СВО вернулся из плена ВСУ, описал свои эмоции и попал на видео

Минобороны опубликовало видео с вернувшимся из плена ВСУ многодетным отцом

Многодетный участник специальной военной операции (СВО) вернулся из украинского плена и описал свои эмоции. Новое видео обмена военнопленными опубликовало Минобороны России в своем Telegram.

Попавший на видео российский военнослужащий оказался отцом троих детей. Он рассказал, что дома его также ждут жена, мать и сестра.

«Дай Бог, что поменяли нас — мы думали, все. Эмоции пока еще где-то плавают, но отлично все», — высказался солдат.

Другой российский военнослужащий описал свои чувства словами: «Слава Богу, я живой. Россия про меня не забыла. Я еду домой». Этот момент также попал на видео.

Об обмене пленными стало известно в пятницу, 4 июля. Он произошел на следующий день после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что обмен был паритетным, а среди вернувшихся россиян было не менее 25 военнослужащих и два жителя Курской области. На выложенных до этого кадрах видно, как завернувшиеся в российские флаги военные скандируют одно слово «Россия».