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14:49, 4 июля 2025Россия

Многодетный участник СВО вернулся из плена ВСУ, описал свои эмоции и попал на видео

Минобороны опубликовало видео с вернувшимся из плена ВСУ многодетным отцом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Многодетный участник специальной военной операции (СВО) вернулся из украинского плена и описал свои эмоции. Новое видео обмена военнопленными опубликовало Минобороны России в своем Telegram.

Попавший на видео российский военнослужащий оказался отцом троих детей. Он рассказал, что дома его также ждут жена, мать и сестра.

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«Дай Бог, что поменяли нас — мы думали, все. Эмоции пока еще где-то плавают, но отлично все», — высказался солдат.

Другой российский военнослужащий описал свои чувства словами: «Слава Богу, я живой. Россия про меня не забыла. Я еду домой». Этот момент также попал на видео.

Об обмене пленными стало известно в пятницу, 4 июля. Он произошел на следующий день после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что обмен был паритетным, а среди вернувшихся россиян было не менее 25 военнослужащих и два жителя Курской области. На выложенных до этого кадрах видно, как завернувшиеся в российские флаги военные скандируют одно слово «Россия».

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