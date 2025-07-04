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13:07, 4 июля 2025Россия

Россия и Украина обменялись пленными после разговора Путина с Трампом

Минобороны РФ: Возвращена еще одна группа пленных российских военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия и Украина обменялись пленными 4 июля, на следующий день после разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Это следует из сообщения Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, обмен пленными был выполнен в рамках российско-украинских договоренностей, которые сторонам удалось достичь в Стамбуле 2 июня. Отмечается, что вернувшиеся с территории Украины военные временно находятся на территории Белоруссии.

Сколько российских и украинских военных вернулись в родные страны из плена, не уточняется.

Ранее президент Путин заявил о тысячах тел украинских военных, которые Россия готова передать Киеву.

ЖЗЛ
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