«1:0 в пользу России». Путин и Трамп поговорили по телефону. Почему в мире считают, что разговор стал неудачей для президента США?

Sky News.au: Разговор Трампа с Путиным завершился со счетом 1:0 в пользу России

Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он продлился около часа. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что разговор глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным. Трамп же заявил, что недоволен результатами переговоров в отношении украинского вопроса. О том, как на этот звонок отреагировали мировые СМИ, — в материале «Ленты.ру».

AP: разговор Путина и Трампа свидетельствует о возобновлении отношений России и США

Международное информационное агентство The Associated Press сочло телефонные переговоры между Путиным и Трампом свидетельством того, что между Москвой и Вашингтоном восстанавливаются дипломатические отношения.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

«Возобновление контактов между Трампом и Путиным, по-видимому, отражает их заинтересованность в том, чтобы восстановить отношения между странами, достигшие самого низкого уровня со времен холодной войны», — отмечается в статье. AP обратило внимание, что лидеры обсудили не только мировые конфликты, но и совместные экономические проекты.

Reuters: попытки США участвовать в переговорах об украинском конфликте зашли в тупик

Агентство Reuters отметило, что разговор Путина и Трампа состоялся на фоне того, что попытки США участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту оказались безуспешными.

Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик Reuters агентство

В материале также подчеркнули, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Al Jazeera: Трамп не смог стать посредником между Россией и Украиной

Телеканал Al Jazeera подчеркнул, что, несмотря на желание Трампа урегулировать российско-украинский конфликт, став посредников в дипломатических отношениях между странами, президенту США это не удалось.

Путин до сих пор отвергал предложение Вашингтона о безоговорочном прекращении огня, и в сообщении Кремля не было ничего, что указывало бы на изменение его позиции Al Jazeera телеканал

Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков / ТАСС

Также в материале обратили внимание на слова помощника Путина Ушакова о том, что, несмотря на готовность Москвы поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном, переговоры о российско-украинском конфликте должны вести только две стороны-участницы.

NYT: Путин остался непреклонен в решении украинского вопроса

Американская газета The New York Times (NYT) отметила, что Путин не изменил позицию Москвы в решении украинского конфликта, отметив, что для его завершения нужно устранить первопричины кризиса.

Господин Путин в очередной раз остался непреклонен в вопросе переговоров (...) Таким образом Москва обозначает требования, связанные с тем, чтобы Украина отказалась от претензий на территории и заняла позицию военного нейтралитета The New York Times газета

Sky News.au: разговор Трампа с Путиным завершился со счетом 1:0 в пользу президента России

Журналист Майкл Уэр заявил в эфире телеканала Sky News Australia, что Путин не поддался влиянию президента США и не изменил позицию относительно украинского конфликта. По мнению Уэра, этот шаг президента России поставил Трампа в безвыходное положение. Этот телефонный разговор между президентами аналитик расценил как дипломатическую неудачу лидера США.