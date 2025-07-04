«1:0 в пользу России». Путин и Трамп поговорили по телефону. Почему в мире считают, что разговор стал неудачей для президента США?

Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он продлился около часа. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что разговор глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным. Трамп же заявил, что недоволен результатами переговоров в отношении украинского вопроса. О том, как на этот звонок отреагировали мировые СМИ, — в материале «Ленты.ру».
AP: разговор Путина и Трампа свидетельствует о возобновлении отношений России и США
Международное информационное агентство The Associated Press сочло телефонные переговоры между Путиным и Трампом свидетельством того, что между Москвой и Вашингтоном восстанавливаются дипломатические отношения.
«Возобновление контактов между Трампом и Путиным, по-видимому, отражает их заинтересованность в том, чтобы восстановить отношения между странами, достигшие самого низкого уровня со времен холодной войны», — отмечается в статье. AP обратило внимание, что лидеры обсудили не только мировые конфликты, но и совместные экономические проекты.
Reuters: попытки США участвовать в переговорах об украинском конфликте зашли в тупик
Агентство Reuters отметило, что разговор Путина и Трампа состоялся на фоне того, что попытки США участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту оказались безуспешными.
Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик
В материале также подчеркнули, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.
Al Jazeera: Трамп не смог стать посредником между Россией и Украиной
Телеканал Al Jazeera подчеркнул, что, несмотря на желание Трампа урегулировать российско-украинский конфликт, став посредников в дипломатических отношениях между странами, президенту США это не удалось.
Путин до сих пор отвергал предложение Вашингтона о безоговорочном прекращении огня, и в сообщении Кремля не было ничего, что указывало бы на изменение его позиции
Также в материале обратили внимание на слова помощника Путина Ушакова о том, что, несмотря на готовность Москвы поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном, переговоры о российско-украинском конфликте должны вести только две стороны-участницы.
NYT: Путин остался непреклонен в решении украинского вопроса
Американская газета The New York Times (NYT) отметила, что Путин не изменил позицию Москвы в решении украинского конфликта, отметив, что для его завершения нужно устранить первопричины кризиса.
Господин Путин в очередной раз остался непреклонен в вопросе переговоров (...) Таким образом Москва обозначает требования, связанные с тем, чтобы Украина отказалась от претензий на территории и заняла позицию военного нейтралитета
Sky News.au: разговор Трампа с Путиным завершился со счетом 1:0 в пользу президента России
Журналист Майкл Уэр заявил в эфире телеканала Sky News Australia, что Путин не поддался влиянию президента США и не изменил позицию относительно украинского конфликта. По мнению Уэра, этот шаг президента России поставил Трампа в безвыходное положение. Этот телефонный разговор между президентами аналитик расценил как дипломатическую неудачу лидера США.
Можно сказать, что в этом разговоре счет был 1:0 в пользу России