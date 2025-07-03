Разговор Путина и Трампа завершился

Ушаков: Переговоры Путина и Трампа завершились, они длились почти час

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом завершились, они длились около часа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — сказал политик.

При этом Ушаков отметил, что разговор носил деловой и предметный характер, проходил «на одной волне», а стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.

Сообщается, что в ходе беседы Путин и Трампподробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию, а также договорились продолжить диалог по региональной повестке. Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание перспективам сотрудничества в энергетике и космической сфере.

Не обошли президенты и украинский конфликт. Путин сообщил Трампу, что Россия рассчитывает на переговорное решение этого кризиса. При этом Москва, как отмечается, не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.

Ранее спецпредставитель главы РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что разговор Путина и Трампа имеет большое значение. «Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Россия и США могут добиться многого», — написал чиновник.