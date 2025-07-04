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14:08, 4 июля 2025Россия

Скандирующих одно слово после возвращения из плена российских военных сняли на видео

Минобороны России опубликовало кадры с военными после возвращения из плена
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России опубликовало кадры с военными после возвращения из украинского плена. Снятое видео выложено в Telegram-канале оборонного ведомства.

На выложенных кадрах видно, как завернувшиеся в российские флаги военнослужащие скандируют одно слово — «Россия».

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Судя по видео, на родину вернулись не менее 25 российских военных. Источник ТАСС отмечал, что обмен был паритетным, а среди вернувшихся россиян было два жителя Курской области.

Об обмене пленными стало известно сегодня, 4 июля. Он произошел на следующий день после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

ЖЗЛ
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