Скандирующих одно слово после возвращения из плена российских военных сняли на видео

Минобороны России опубликовало кадры с военными после возвращения из плена

Минобороны России опубликовало кадры с военными после возвращения из украинского плена. Снятое видео выложено в Telegram-канале оборонного ведомства.

На выложенных кадрах видно, как завернувшиеся в российские флаги военнослужащие скандируют одно слово — «Россия».

Судя по видео, на родину вернулись не менее 25 российских военных. Источник ТАСС отмечал, что обмен был паритетным, а среди вернувшихся россиян было два жителя Курской области.

Об обмене пленными стало известно сегодня, 4 июля. Он произошел на следующий день после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.