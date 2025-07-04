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14:37, 4 июля 2025Забота о себе

Врач предложил включить в рацион один продукт для восстановления кишечника за две недели

Кардиолог Рохас: Семена чиа восстановят кишечник за две недели
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sehajpal Singh / Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что с помощью одного продукта можно восстановить кишечник всего за две недели. Его он назвал в разговоре с изданием Vanitatis.

Рохас предложил включить в ежедневный рацион семена чиа. Данный продукт содержит большое количество клетчатки, которая предотвращает запоры, пояснил он.

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Кроме того, семена чиа увеличивают численность полезных бактерий в кишечнике, которые положительно влияют на иммунную систему, обмен веществ и настроение. Также этот продукт способствует похудению и нормализует уровень глюкозы в крови, заверил врач. Из семян чиа Рохас посоветовал сделать пудинг, в состав которого дополнительно входит животное или растительное молоко, банан, какао и корица.

Ранее диетолог Екатерина Стрельникова назвала продукты, которые помогают при болях в суставах. Она призвала включить в рацион яйца, сыр и фрукты.

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