Врач предложил включить в рацион один продукт для восстановления кишечника за две недели

Кардиолог Рохас: Семена чиа восстановят кишечник за две недели

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что с помощью одного продукта можно восстановить кишечник всего за две недели. Его он назвал в разговоре с изданием Vanitatis.

Рохас предложил включить в ежедневный рацион семена чиа. Данный продукт содержит большое количество клетчатки, которая предотвращает запоры, пояснил он.

Кроме того, семена чиа увеличивают численность полезных бактерий в кишечнике, которые положительно влияют на иммунную систему, обмен веществ и настроение. Также этот продукт способствует похудению и нормализует уровень глюкозы в крови, заверил врач. Из семян чиа Рохас посоветовал сделать пудинг, в состав которого дополнительно входит животное или растительное молоко, банан, какао и корица.

Ранее диетолог Екатерина Стрельникова назвала продукты, которые помогают при болях в суставах. Она призвала включить в рацион яйца, сыр и фрукты.