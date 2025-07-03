Названы полезные продукты при болях в суставах

Врач Стрельникова: Правильное питание поможет избавиться от боли в суставах

Правильное питание может помочь избавиться от боли в суставах, при этом важно подходить к лечению комплексно и не искать «волшебных» продуктов, способных мгновенно снять боль. Об этом рассказала врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, в каждом случае требуется индивидуальный подход к питанию, в зависимости от причины болей. Так, при подагре необходимо употреблять меньше продуктов с высоким содержанием пуринов, а при ожирении — соблюдать дефицит калорий и снижать вес для уменьшения нагрузки на суставы.

Стрельникова отметила четыре основные группы продуктов, полезных для суставов. Это источники омега-3 (рыба, морепродукты, авокадо, льняное масло), качественные белки (мясо, птица, молочные продукты, яйца), богатые кальцием продукты (сыры, орехи, сухофрукты, зеленые овощи), а также насыщенная витаминами еда (овощи, ягоды, фрукты). Врач подчеркнула, что эти продукты должны стать основой регулярного питания.

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