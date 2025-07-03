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13:05, 3 июля 2025Среда обитания

Названы полезные продукты при болях в суставах

Врач Стрельникова: Правильное питание поможет избавиться от боли в суставах
Александра Качан (Редактор)

Фото: GRAFstock / Shutterstock / Fotodom

Правильное питание может помочь избавиться от боли в суставах, при этом важно подходить к лечению комплексно и не искать «волшебных» продуктов, способных мгновенно снять боль. Об этом рассказала врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, в каждом случае требуется индивидуальный подход к питанию, в зависимости от причины болей. Так, при подагре необходимо употреблять меньше продуктов с высоким содержанием пуринов, а при ожирении — соблюдать дефицит калорий и снижать вес для уменьшения нагрузки на суставы.

Стрельникова отметила четыре основные группы продуктов, полезных для суставов. Это источники омега-3 (рыба, морепродукты, авокадо, льняное масло), качественные белки (мясо, птица, молочные продукты, яйца), богатые кальцием продукты (сыры, орехи, сухофрукты, зеленые овощи), а также насыщенная витаминами еда (овощи, ягоды, фрукты). Врач подчеркнула, что эти продукты должны стать основой регулярного питания.

Ранее врач Инна Аполихина назвала лучшие виды спорта для женщин. По ее словам, особенно полезными являются йога и аэробные нагрузки.

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