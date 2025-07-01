Названы лучше виды спорта для женщин

Врач Аполихина: Лучшими видами спорта для женщин являются ходьба и йога

Лучшими видами спорта для женщин являются йога, силовые тренировки, упражнения для мыщц тазового дна и аэробные нагрузки, в том числе ходьба и плавание. Об этом рассказала заслуженный врач РФ, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России Инна Аполихина в беседе с «Комсомольской правдой».

Врач отметила, что тренировки служат профилактикой многих заболеваний и полезны для женщин в любом возрасте. Физическая нагрузка поможет снизить уровень инсулина и кортизола, избыток которых приводит к нарушению процесса овуляции, а также поспособствует балансу эстрогена и прогестерона, что важно для регулярного менструального цикла и фертильности. Кроме того, спорт снижает уровень стресса.

При этом тренировки должны быть умеренными. Рекомендуется уделять упражнениям по 150 минут в неделю, или 20-25 минут в день. Это касается в том числе беременных и тех, кто находится в пред- и менопаузе. Первым активность поможет снизить риски гестационного диабета и укрепить мышцы спины и таза для снижения болевых ощущений во время родов, а вторым — снизить частоту и интенсивность приливов жара, урегулировать перепады настроения и притормозить потерю костной массы.

Ранее травматолог Артем Катулин посоветовал принимать контрастный душ и ходить на массаж, чтобы быстрее избавиться от боли в мышцах после тренировок.