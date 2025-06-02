Раскрыт способ быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок

Травматолог Катулин: Избавиться от боли в мышцах после тренировок поможет массаж

Массаж и контрастный душ помогут быстро избавиться от боли в мышцах после тренировок. Об этом рассказал спортивный врач, травматолог Артем Катулин в беседе с «Москва 24».

По словам эксперта, во время занятий спортом тканям необходимо больше кислорода. При его нехватке в мышцах образуется молочная кислота, а следовательно, накапливается жидкость, что приводит к отекам, которые вызывают болезненные ощущения. Боль также может быть связана с полученными во время тренировки микротравмами мышечных волокон и увеличением количества свободных радикалов в организме, которые повреждают мышечную ткань.

При регулярной физической активности Катулин посоветовал следить за уровнем микро- и макроэлементов, в частности цинка и магния, которые ускоряют процессы восстановления. Контрастный душ, в свою очередь, поможет организму испытать шок, который положительно скажется на скорости восстановления, и улучшить лимфодренаж, выводящий из организма вредные вещества. Похожий эффект даст массаж.

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