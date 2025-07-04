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14:37, 4 июля 2025Наука и техника

Новый iPhone получит рекордный аккумулятор

iPhone 17 Pro Max будет иметь батарею с рекордной емкостью 5000 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Флагманский iPhone, выход которого запланирован на осень, получит аккумулятор рекордной емкости. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер Instant Digital.

По информации специалиста, в новом поколении батареи смартфонов Apple впервые достигнут отметки в 5000 миллиампер-часов. Отмечается, что аккумулятор такой емкости будет иметь самый дорогой в серии iPhone 17 Pro Max.

Для сравнения, актуальный iPhone 16 Pro Max имеет батарею емкостью 4676 миллиампер-часов, у iPhone 15 Pro Max был аккумулятор на 4422 миллиампер-часов, у iPhone 14 Pro Max — 4323 миллиампер-часов, у iPhone 13 Pro Max — 4352 миллиампер-часов.

Журналисты издания Neowin отметили, что Apple наконец-то частично решит одну из главных проблем своих смартфонов. Однако даже с батареей на 5000 миллиампер-часов телефоны американского бренда будут отставать от некоторых устройств китайских брендов. Многие модели азиатских производителей имеют батареи емкостью 6000-7000 миллиампер-часов.

В начале июля известный инсайдер Ice Universe заявил, что Apple, Samsung и другие компании не могут выпускать смартфоны с большим аккумулятором из-за законов США и Евросоюза.

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