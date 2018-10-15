Толоконникова возглавила рейтинг PornHub после интервью с Дудем

Участница феминистской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова возглавила список самых популярных запросов на PornHub. Скриншот опубликовал SMM-специалист сервиса Дмитрий Колодин на своей странице в Facebook.

На первом и четвертом местах топа находится фамилия Толоконниковой, написанная на русской и английской раскладке. Кроме того, название ее панк-группы занимает третью и пятую позиции.

«Спасибо, Юра!» — написал Колодин, намекая на журналиста Юрия Дудя, который 10 октября опубликовал на своем канале интервью с Толоконниковой.

В ходе беседы участница Pussy Riot вспоминала перфоманс на тему президентских выборов в России в марте 2008 года. Тогда участники акции вместе с Толоконниковой устроили оргию в московском Государственном биологическом музее имени Тимирязева. Она также рассказала о лесбийских отношениях в тюрьме.

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