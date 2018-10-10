Толоконникова рассказала о сексе с девушками и публичной оргии в музее

Концептуальный художник, участница панк-рок группы Pussy Riot Надежда Толоконникова дала интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором рассказала о своих акциях в составе арт-группы «Война». Беседа с активисткой опубликована на YouTube-канале «вДудь» в среду, 10 октября.

Активистка рассказала об акции «***** [трахайся] за наследника медвежонка», которую «Война» устроила в московском Государственном биологическом музее имени Тимирязева в 2008 году. Шесть акционистов, среди которых была беременная Толоконникова и ее тогдашний супруг Петр Верзилов, разделись и устроили оргию.

Дудь спросил Толоконникову, почему беременность не удержала ее от участия в провокационном мероприятии. «Никаких вопросов к тебе, к тому, что ты трахаешься там с Петей [Верзиловым] на девятом месяце беременности, но ведь там же невольная участница акции — твоя дочь, которая у тебя в пузе находилась», — отметил блогер.

«Я не считаю, что это плохая акция. Я не считаю, что она неправильная и аморальная, что за нее нужно стыдиться. Поэтому у меня не было поставлено такого вопроса. Если бы я шла на убийство и несла своего ребенка с собой — наверное, это было бы дурно», — отметила Толоконникова. Она добавила, что не боится, что дочь из-за этого будут травить: «Я ей расскажу, как слать людей ***** [к черту]. Ты не представляешь, как я научилась это делать, когда читала комментарии к этой акции».

Толоконникова также призналась, что у нее бывают интимные отношения с девушками, однако она отказалась называть себя бисексуалкой: «Я себя полностью к женщинам не отношу. У меня есть много мужских черт, и в моих отношениях с мужчинами это некоторых смущает, то что я веду себя как стандартный мужчина». Акционистка подчеркнула, что считает себя пансексуальной: «Это и мужчины, и женщины, и пансексуалы, и квиры».

Толоконникова также ответила на волнующий интервьюера вопрос, правда ли, что для девушки однополый секс всегда качественнее, нежели секс с мужчиной. «Все зависит от открытости, чувственности, расположения человека. У меня бывали какие-то достаточно провальные ситуации с женщинами», — сказала она.

В 2012 году панк-рок группа Pussy Riot несанкционированно спела в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен. После этого участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2012 года Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное и освободил ее в зале заседаний. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013-го, за два месяца до окончания срока заключения.

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