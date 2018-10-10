Культура
 
Последние новости
На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело
Ассистент мультимиллионера обокрал его, сходил в кругосветку и покончил с собой
Мальорку затопило
Россия нарастила госдолг
Лидера немецких ультраправых поймали на скрытом цитировании Гитлера
Китай впервые признал заключение мусульман в концлагеря
В московском метро запустили новый тематический поезд 
России посоветовали помириться с Западом
Очевидец рассказал о драке с Мамаевым и Кокориным из-за мужских понятий
Новости партнеров

Толоконникова рассказала о сексе с девушками и публичной оргии в музее

Перейти в «Мою Ленту»
Надежда Толоконникова

Концептуальный художник, участница панк-рок группы Pussy Riot Надежда Толоконникова дала интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором рассказала о своих акциях в составе арт-группы «Война». Беседа с активисткой опубликована на YouTube-канале «вДудь» в среду, 10 октября.

Активистка рассказала об акции «***** [трахайся] за наследника медвежонка», которую «Война» устроила в московском Государственном биологическом музее имени Тимирязева в 2008 году. Шесть акционистов, среди которых была беременная Толоконникова и ее тогдашний супруг Петр Верзилов, разделись и устроили оргию.

Дудь спросил Толоконникову, почему беременность не удержала ее от участия в провокационном мероприятии. «Никаких вопросов к тебе, к тому, что ты трахаешься там с Петей [Верзиловым] на девятом месяце беременности, но ведь там же невольная участница акции — твоя дочь, которая у тебя в пузе находилась», — отметил блогер.

«Я не считаю, что это плохая акция. Я не считаю, что она неправильная и аморальная, что за нее нужно стыдиться. Поэтому у меня не было поставлено такого вопроса. Если бы я шла на убийство и несла своего ребенка с собой — наверное, это было бы дурно», — отметила Толоконникова. Она добавила, что не боится, что дочь из-за этого будут травить: «Я ей расскажу, как слать людей ***** [к черту]. Ты не представляешь, как я научилась это делать, когда читала комментарии к этой акции».

Толоконникова также призналась, что у нее бывают интимные отношения с девушками, однако она отказалась называть себя бисексуалкой: «Я себя полностью к женщинам не отношу. У меня есть много мужских черт, и в моих отношениях с мужчинами это некоторых смущает, то что я веду себя как стандартный мужчина». Акционистка подчеркнула, что считает себя пансексуальной: «Это и мужчины, и женщины, и пансексуалы, и квиры».

Толоконникова также ответила на волнующий интервьюера вопрос, правда ли, что для девушки однополый секс всегда качественнее, нежели секс с мужчиной. «Все зависит от открытости, чувственности, расположения человека. У меня бывали какие-то достаточно провальные ситуации с женщинами», — сказала она.

В 2012 году панк-рок группа Pussy Riot несанкционированно спела в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен. После этого участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2012 года Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное и освободил ее в зале заседаний. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013-го, за два месяца до окончания срока заключения.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Немецкий врач рассказал об отравлении Верзилова
Хлоя Севиньи с дубинкой поставила на колени Pussy Riot
Режиссер фильма об арт-группе «Война» пожаловался на побои в полиции
Другие материалы рубрики
Культура00:05 9 октября

Золотая смазка

Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
14:07Сегодня

Возбужденные фанаты превратили Венома и Тома Харди в гей-пару

08:29Сегодня

Шарик из «Простоквашино» узнал правду об отце

12:39Сегодня

Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн ушел к конкуренту Marvel

Культура00:05 8 октября

«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»

Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
10:32Сегодня

Актриса Ирина Горбачева рассказала об унизительном посещении гинеколога в 14 лет

02:48 9 октября

Сыгравший Халка Марк Руффало раскрыл название «Мстителей 4» и поплатился

09:46Сегодня

Актриса из «Стартрека» умерла от рака

Культура00:04 8 октября

«Они все боятся меня»

Он отсидел за наркотики, стал легендой, а теперь хочет жить в России
03:36Сегодня

Оззи Осборн подхватил две инфекции и попал в больницу

15:56 9 октября

Санса из «Игры престолов» призналась в принятии ванны и наркотиков с Арьей

14:32 9 октября

Ольга Серябкина заявила об уходе из Serebro

Россия
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Песков отреагировал на геройское звание «отравителя» Скрипалей
Яжемать и старичок
О разнообразии способов в борьбе за детей
Кремль открестился от реформирования Конституции
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Россия рассказала о сотнях «Новичков»
Небесный фонарик уничтожил миллионы литров нефти
Информацию об «отравителе Скрипалей» оценили в две тысячи рублей
Боширов и Петров выслеживали Скрипаля несколько лет
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Поклонскую заподозрили в нарушении обычаев войны
В Киеве радикалы напали на оппозиционную журналистку
Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России
Сурков пообещал повысить зарплаты в ДНР
Все материалы
Экономика
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Жизнь взаймы
Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет
«Северный поток-2» оказался неуязвим для санкций США
На Tesla опять подали в суд
Стоимость ОСАГО привяжут к манере вождения
Государство решило начать конфискацию иностранных активов
Все материалы
Силовые структуры
«Там была мясорубка»
Силовики жестоко подавили бунт в омской колонии. Кто и почему его устроил?
«Запахи пищи сводили с ума»
Он сел в тюрьму и объявил голодовку. Его соблазняли едой, пытали и мучили вшами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Беглый фигурант дела Шакро Молодого дал показания из Лондона
Появились подробности убийства следователя по особо важным делам в Подмосковье
Стало известно об отравлении умершего в мордовской колонии бизнесмена Айрапетяна
ФСБ раскрыла «спящую» ячейку террористов
Все материалы
Наука и техника
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Мачете выступает
Главные соблазны и герои крупнейшей игровой выставки России
Россия обвинила США в воровстве технологий пулемета Калашникова
Россия создала замену пистолету Макарова
Microsoft перевыпустила уничтожающее файлы обновление Windows 10
F-35B впервые запустил ракету HIMARS
Все материалы
Спорт
«Эй, Конор! Нюхни папаху!»
Как Дагестан смотрел бой Хабиба и Макгрегора. Такого праздника здесь еще не было
На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело
«В Дагестане нельзя за Конора болеть»
 
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Очевидец рассказал о драке с Мамаевым и Кокориным из-за мужских понятий
Президент «Зенита» обиделся на Кокорина
Побитый Макгрегором боец захотел поединка с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Золотая смазка
Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
Клан сопрано
Умерла великая оперная певица Монсеррат Кабалье
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Возбужденные фанаты превратили Венома и Тома Харди в гей-пару
Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн ушел к конкуренту Marvel
Актриса Ирина Горбачева рассказала об унизительном посещении гинеколога в 14 лет
Актриса из «Стартрека» умерла от рака
Все материалы
Интернет и СМИ
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Прощай, немытая!
Россия может быть сказочным местом
С нового года часть россиян останется без телевидения
Стул Кокорина увлек за собой толпу
Мужчина проверил трюк из рекламы и довел зрителей до истерики
Все материалы
Ценности
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
Найден способ разгладить одежду без утюга
«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду
Estée Lauder продолжит борьбу с раком груди
Азербайджанскую телезвезду высмеяли за нелепые ошибки в татуировке
Все материалы
Путешествия
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Названы самые выгодные направления для путешествий на новогодние праздники
Стюардессы рассказали «омерзительную» правду о гигиене в самолетах
Раскрыта постыдная правда о сексуальных домогательствах в самолетах
Китайских туристов научат не позориться в России
Все материалы
Из жизни
Любовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Старушка забилась татуировками после смерти мужа
Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган
Из носа вьетнамца достали живую пиявку
Акула едва не лишила руки поймавшего ее рыбака
Все материалы
Видео: Ламба за 28 млн
Самый дорогой Lamborghini в России — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Insomnia: лучший мотоцикл
Проект из России победил на Чемпионате мира по кастомайзингу
Громыхало
Длительный тест одного из самых быстрых кроссоверов в мире — Mercedes-AMG GLC 63 S
Антиподушка безопасности
Система Audi Procon-ten, заменявшая собой традиционную подушку безопасности
В Москве нашли самую дорогую «Волгу» России
Новый Ford Bronco получит семиступенчатую «механику»
Появились первые изображения Lexus IS нового поколения
Все материалы
Дом
Без крыши
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Привлекательные формы
Эти квартиры хороши на фото, но жить в них невозможно. Как их вычислить?
Москвич выставил на продажу квартиру вместе с 82-летней матерью
Россиянам позволят сэкономить на отоплении жилья
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Дешевые квартиры предложили искать по цвету
Все материалы