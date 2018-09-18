Россия
 
Последние новости
Москва обвинила Израиль в гибели российских военных в Сирии
Песков ответил на вопрос о влиянии гибели Ил-20 на договоренности по Идлибу
Популярный российский блогер устал и взял перерыв
Честный школьник вернул найденные на дороге 10 тысяч долларов
Российский рынок побил абсолютный рекорд
Кремль отреагировал на гибель российских военных в Сирии
Обнаружены обломки сбитого в Сирии российского Ил-20
Обвал рубля помог России
Минобороны схематично показало передвижение израильских F-16 и российского Ил-20
Новости партнеров

Немецкий врач рассказал об отравлении Верзилова

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Верзилов

Профессор клиники Charite в Берлине Кай-Уве Экардт в эфире Ruptly заявил, что активиста и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, скорее всего, отравили.

«Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими», — отметил профессор. При этом он указал на то, что его российские коллеги также предполагали экзогенную интоксикацию.

По словам Экардта, у пациента нет признаков, указывающих на передозировку лекарственными препаратами. В настоящее время активист находится в сознании.

17 сентября участница группы Pussy Riot Мария Алехина опровергла сообщения о том, что Верзилов ослеп, оглох и не может ходить. Однако диагноз ему пока не поставили.

11 сентября Верзилова доставили в московскую больницу в предынсультном состоянии. В его крови не нашли подозрительных веществ и заподозрили отравление лекарствами, однако родные Верзилова эту версию опровергают. 16 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин.

Верзилов известен как участник арт-группы «Война» и продюсер группы Pussy Riot, на участнице которой — Надежде Толоконниковой — был женат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Участница Pussy Riot опровергла новость о глухоте и слепоте Петра Верзилова
Верзилова впервые после госпитализации сняли на видео
Врачи не нашли в крови Верзилова подозрительных веществ
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру II

Царь в голове

Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
10:25Сегодня

ЦИК определил лидера второго тура губернаторских выборов в Приморье

18:2717 сентября

Повешенный в камере омоновец заинтересовал ООН

09:00Сегодня

Штаб врио губернатора Приморья подал более 30 жалоб на ход выборов

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
20:5517 сентября

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку

16:3517 сентября

Участница Pussy Riot опровергла новость о глухоте и слепоте Петра Верзилова

20:3017 сентября

Кандидата от коммунистов на выборах в Хакасии обвинили в неадекватности

Россия00:04Сегодня
Даша Гордийко

«У меня шея, как у сломанной куклы»

Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
19:1917 сентября

Российский губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»

18:3612 сентября

Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами

17:1117 сентября

Россиянам предложат заранее согласиться на донорство органов

Россия
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
ЦИК определил лидера второго тура губернаторских выборов в Приморье
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Штаб врио губернатора Приморья подал более 30 жалоб на ход выборов
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Все материалы
Мир
В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20
В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных
Обнаружены обломки сбитого в Сирии российского Ил-20
Москва обвинила Израиль в гибели российских военных в Сирии
Москва оставила за собой право ответить Израилю
Минобороны схематично показало передвижение израильских F-16 и российского Ил-20
Чистое небо
Россия назвала виновных в катастрофе «Боинга» в Донбассе
Израиль отказался комментировать обвинения в гибели российского Ил-20
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии УПЦ
В офисе украинских радикалов нашли портрет Гитлера
Радикалы захотели расстрелять украинского генпрокурора
Украинский «Крым» протаранил российский танкер
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
«У нас самые большие амбиции по росту базы»
Генеральный директор Tele2 об инвестициях и новых трендах
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
США нанесли очередной удар в торговой войне с Китаем
Американский бизнес заговорил о полном уходе из России
На пенсии россиян решили направить наворованное
Трети россиян предрекли увольнение
Все материалы
Силовые структуры
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга
Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО
Застрелен свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Москалькова предложила снабжать полицейских видеорегистраторами на митингах
Все материалы
Наука и техника
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Найден невозможный космический объект
Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы
Найден новый способ «убить» iPhone
МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
Все материалы
Спорт
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Шарапова объяснила досрочное завершение сезона
Серебро Медведевой на Олимпиаде посчитали заслугой Загитовой
Умер 41-летний ветеран UFC
Российская чемпионка мира поделилась опытом содержания любовника
Макгрегора назвали обдолбанным коксом лепреконом
Украинский боксер Усик жестко высказался о критикующей его власти
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Звезда сериала «Бригада» назвал виновного в смерти актера на съемках «Смерша»
Обвиненная в совращении подростка Азия Ардженто подаст в суд на Роуз Макгоуэн
Умер писатель Николай Коняев
Появились кадры художественного фильма о жизни геев и лесбиянок в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Умер тележурналист Андрей Мурашов
«Офицер армии» одурачил десятки женщин на сайте знакомств
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Подвыпивший пассажир устроил сеанс бритья прямо в электричке
Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти
Репортер прервала прямой эфир ради спасения раненой собаки
Все материалы
Ценности
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Меган Маркл навязали новый запрет
Меган Маркл нашла новое призвание
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Илон Маск назвал имя первого космического туриста к орбите Луны
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал
Пьяный поляк «воскрес» в морге и продолжил пить
Ураган повалил надувной замок вместе с детьми
Вызвавшая подозрение конспирологов обсерватория снова заработала
Все материалы
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200
Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»
Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Назван район Москвы с самым дорогим жильем
России предрекли дачный провал
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ
Все материалы