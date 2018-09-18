Немецкий врач рассказал об отравлении Верзилова

Профессор клиники Charite в Берлине Кай-Уве Экардт в эфире Ruptly заявил, что активиста и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, скорее всего, отравили.

«Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими», — отметил профессор. При этом он указал на то, что его российские коллеги также предполагали экзогенную интоксикацию.

По словам Экардта, у пациента нет признаков, указывающих на передозировку лекарственными препаратами. В настоящее время активист находится в сознании.

17 сентября участница группы Pussy Riot Мария Алехина опровергла сообщения о том, что Верзилов ослеп, оглох и не может ходить. Однако диагноз ему пока не поставили.

11 сентября Верзилова доставили в московскую больницу в предынсультном состоянии. В его крови не нашли подозрительных веществ и заподозрили отравление лекарствами, однако родные Верзилова эту версию опровергают. 16 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин.

Верзилов известен как участник арт-группы «Война» и продюсер группы Pussy Riot, на участнице которой — Надежде Толоконниковой — был женат.

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