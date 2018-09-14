Врачи не нашли в крови Верзилова подозрительных веществ

Врачи не обнаружили подозрительных веществ в крови активиста Петра Верзилова. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.

«Анализ не установил в крови Петра Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи», — сказал он, добавив, что пострадавший переведен в реанимацию НИИ им. Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.

По утверждению собеседника агентства, врачи заподозрили у пациента вертебро-базилярную недостаточность. «По сути, это предынсультное состояние», — пояснил он.

Верзилову вызвали скорую помощь 11 сентября. По возвращении домой из ресторана у него начались проблемы с речью. По словам его гражданской жены Вероники Никульшиной, он «не мог понять, как встать с кровати», и «не реагировал» на окружающих.

Врачи заподозрили у него отравление лекарственными препаратами, родные это предположение отвергают.

Верзилов приобрел популярность в конце 2000-х годов как участник арт-группы «Война», а затем как продюсер Pussy Riot. Во время процесса над группой активно занимался освещением дела. Был женат на участнице Pussy Riot Надежде Толоконниковой.

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