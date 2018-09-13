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Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии

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Петр Верзилов

Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Его госпитализировали вечером 11 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Врачи диагностировали у активиста симптомы сильного отравления и поместили в реанимацию. Отмечается, что у Верзилова были пережаты сосуды, подающие кровь к мозгу, из-за чего возникли проблемы с кровоснабжением.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил это в своем Telegram-канале. «Верзилов в реанимации. К нему никого не пускают», — написал он.

25 июля Верзилов, его гражданская жена Вероника Никульшина, а также активистки Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле в «Лужниках» во время финального матча чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией. Игра была прервана. Акционисты преследовали цель «освобождения политзаключенных».

Верзилов приобрел популярность в конце 2000-х годов как участник «Войны», а затем как продюсер Pussy Riot. Во время процесса над группой активно занимался освещением дела. Был женат на участнице Pussy Riot Надежде Толоконниковой.

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