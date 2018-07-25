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Выбежавший на поле активист Pussy Riot заплатит за полицейскую форму

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Петр Верзилов

Мировой суд оштрафовал активиста Pussy Riot Петра Верзилова на 1,5 тысячи рублей за незаконное ношение форменной одежды сотрудника МВД (часть 1 статьи 17.12 КоАП), передает «Интерфакс» в среду, 25 июля.

Аналогичные административные дела будут рассмотрены в среду и в отношении троих остальных участниц акции «Милиционер вступает в игру», проведенной во время финальной игры Чемпионата мира по футболу на столичном стадионе «Лужники».

Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову арестовали за эту акцию на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях (часть 3 статьи 20.31 КоАП). Всем четверым в течение трех лет будет запрещено посещать зрительские трибуны в России.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин назвал выходку активистов Pussy Riot «фишкой финала» и «драматургическим поворотом». Стюардов, которые позволили им выбежать на поле, накажут в дисциплинарном порядке.

Во время финального матча мундиаля, прошедшем 15 июля в «Лужниках», четверо человек в форме сотрудников правопорядка выбежали на поле в начале второго тайма и стали здороваться с игроками. Им удалось провести на газоне 30 секунд. Матч был прерван. Акционеры преследовали цель «освобождения политзаключенных».

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