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Выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 активистов Pussy Riot наказали

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Активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле в финальном матче чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии, получили 15 суток ареста. Об этом сообщает Reuters.

Суд в Москве вынес решение по четырем активистам Pussy Riot. Задержанные за вторжение на поле в финале ЧМ-2018 проведут 15 суток за решеткой.

Участников панк-группы задержали за акцию «Милиционер вступает в игру». Активисты, облаченные в форму сотрудников полиции, выбежали на поле во время финального матча между французами и хорватами. Нарушителям удалось провести на газоне около 30 секунд. Встречу пришлось прервать.

15 июля в финальном матче мундиаля сборная Франции переиграла команду Хорватии со счетом 4:2.

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