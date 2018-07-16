Хорватский футболист пожелал вышвырнуть активиста Pussy Riot со стадиона

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал акцию Pussy Riot, в рамках которой несколько активистов группы

выбежали на поле во время финала чемпионата мира. Слова футболиста приводит Daily Mail.

«Я вышел из себя, потому что мы играли в хорошем темпе. Мы показывали хороший футбол, а затем матч прервался. Я был взбешен, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона», — признался Ловрен.

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15 июля проходивший в «Лужниках» финал чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии был прерван на несколько секунд. На 52-й минуте при счете 2:1 в пользу французов четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле, прорвавшись через строй стюардов. Один из них подбежал к Ловрену, после чего хорват повалил его на землю. Вскоре всех нарушителей увели с поля, и матч продолжился.

Финал завершился победой французов со счетом 4:2. Трехцветные завоевали Кубок мира второй раз в истории.

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