Финал чемпионата мира прервался из-за выбежавших на поле Pussy Riot

Финал чемпионата мира по футболу был прерван из-за участников панк-группы Pussy Riot, ворвавшихся на поле. О своей акции они рассказали в Facebook.

Участникам удалось перебраться через ограждения, прорваться сквозь стюардов и выбежать на поле. Поймать их удалось лишь в центре поля. Одним из нарушителей порядка оказалась девушка. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

По словам представителей панк-группы, акция называется «Милиционер вступает в игру» на поле чемпионата мира и посвящена политическим заключенным и незаконным арестам на митингах.

Финал ЧМ-2018 проходит на стадионе «Лужники». На момент написания новости сборная Франции обыгрывает Хорватию со счетом 4:2.

В 2012-м трех участниц панк-группы Pussy Riot (Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич) приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве. В том же году Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013 года.

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