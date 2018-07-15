В финале чемпионата мира забит первый в истории автогол

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил мяч в собственные ворота в финальном матче чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это первый автогол в истории решающих матчей чемпионатов мира.

Встреча проходит на стадионе «Лужники». На момент написания новости счет встречи 2:1 в пользу французов. Голами также отметились полузащитник хорватов Иван Перишич и форвард французов Антуан Гризманн, реализовавший пенальти.

Первый автогол на чемпионате мира в России забил нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз в матче первого круга группового этапа против Ирана. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.

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