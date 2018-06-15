На чемпионате мира в России забит первый автогол

Сборная Ирана обыграла команду Марокко в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча состоялась в пятницу, 15 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.

Команды представляют группу B. На 95-й минуте встречи гол в свои ворота забил нападающий марокканцев Азиз Бухаддуз. Этот автогол стал первым на нынешнем мундиале.

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В следующем матче игрового дня встретятся сборные Испании и Португалии. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

15 июня сборная Уругвая с минимальным счетом обыграла Египет. Единственный мяч забил защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес. Днем ранее в матче-открытии мирового первенства сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Все эти команды выступают в группе A.

Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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