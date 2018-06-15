Гол в концовке матча принес Уругваю победу над Египтом

Сборная Уругвая обыграла Египет в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте матча забил защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес.

Нападающий египетской команды Мохаммед Салах на поле не появлялся. По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, форвард будет готов к матчу со сборной России 19 июня.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россияне и уругвайцы имеют в активе по три очка и лидируют в таблице группы А. Сборные Саудовской Аравии и Египта очков не набрали.

Российская команда 19 июня встретится со сборной Египта. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

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