Салах остался вне стартового состава сборной Египта на матч с Уругваем

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не вошел в стартовый состав команды на матч против Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается в Twitter египтян.

С первых минут на поле выйдут голкипер Мохамед Эль-Шенави, защитники Ахмед Фатхи, Ахмед Хегази, Али Габр, Мохамед Абдель-Шафи, полузащитники Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Махмуд Трезеге, нападающие Абдаллах Саид и Марван Мохсен.

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Салах получил травму в финале Лиги чемпионов в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом. По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, к матчу со сборной России 19 июня форвард будет готов.

Чемпионат мира начался 14 июня. Встреча соперников России и Саудовской Аравии по группе А состоится 15 июня в Екатеринбурге. Начало матча в 15:00 по московскому времени.

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