Кадыров оставил Салаха без отдыха ради публичного выхода

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прервал отдых нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха ради публичного выхода в Грозном. Об этом сообщает Associated Press.

Салах находился в номере отеля, когда ему сообщили, что «важный гость» неожиданно появился и ожидает его в лобби. Египтянин спустился и обнаружил Кадырова, который попросил сопровождать его в короткой поездке на стадион, где тренировалась остальная часть африканской сборной в присутствии нескольких сотен местных болельщиков.

Кадыров и Салах появились на арене под овации грозненцев. За такое поведение лидер Чечни был раскритикован пользователями социальных сетей, а также правозащитниками. «Попытка Кадырова поднять свой имидж с помощью сборной Египта, которая базируется в Чечне, была предсказуемой», — заявила Рейчел Денбер, заместитель директора организации Human Rights Watch по Европе и центральной Азии.

Салах продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. СМИ выражали опасение, что из-за повреждения плеча форвард пропустит чемпионат мира, однако сам он заявил, что приедет на мундиаль. В результате он попал в окончательный состав сборной Египта.

На групповом этапе команда сыграет с хозяевами турнира, сборной России, а также с Саудовской Аравией и Уругваем.

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