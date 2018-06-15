В Саудовской Аравии открестились от наказания футболистов за разгром от России

Федерация футбола Саудовской Аравии прокомментировала в Twitter появившуюся в прессе информацию о наказании игроков национальной команды за поражение от сборной России в первом матче чемпионата мира 2018 года.

«Саудовский телеканал "Аль-Арабия" ввел в заблуждение общественное мнение, сообщив, будто глава федерации возложил ответственность на некоторых игроков сборной за проигрыш нашей команды сборной России, чем унизил одних игроков перед другими, хотя поражение — это показатель уровня всей команды», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что федерация высоко оценила позицию главы генерального управления по спорту Турки Аль Шейха, который взял на себя ответственность за неудачу. «Все будут работать над исправлением ошибок, которые сделали во время прошлого матча для достижения хорошего результата в следующих двух матчах в группе». — добавили в федерации.

15 июня ТАСC сообщал, что несколько футболистов сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в матче с командой России. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:0.

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