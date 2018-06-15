Роналду получил тюремный срок перед стартовым матчем на ЧМ-2018

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Футболист согласился на условный срок и штраф в размере 18,8 миллиона евро. Эта сумма включает в себя все сокрытые с 2011 по 2014 годы налоговые платежи, а также пени и штрафы.

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31 мая стало известно, что футболист должен выплатить в казну 28 миллионов евро до 15 июня, в противном случае ему мог грозить восьмилетний тюремный срок. Спортсмен попытался урегулировать вопрос в досудебном порядке и предложил заплатить половину суммы. Это не устроило власти, и Роналду пришлось признать вину в четырех финансовых преступлениях, за каждое из которых он получил по шесть месяцев тюрьмы условно.

Португалец задолжал казне Испании 14,7 миллиона евро. Его обвиняют в создании бизнес-структуры, которая помогала скрывать неуплату налогов.

За «Реал» нападающий выступает с 2009 года. С «Королевским клубом» Роналду пять раз выиграл Лигу чемпионов. Он также является лучшим бомбардиром в истории команды.

После победы в финале Лиги чемпионов 26 мая футболист намекнул, что уже летом может покинуть «сливочных». «Реал» отказался продлевать контракт с нападающим на улучшенных условиях и помогать ему финансово. Французский «Пари Сен-Жермен» готов предложить португальцу 45 миллионов евро в год.

Сборная Португалии стартует на мундиале встречей с командой Испании. Роналду готовится к матчу в составе национальной команды. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 15 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

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