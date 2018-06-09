Роналду договорился с испанскими налоговиками

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду близок к мировому соглашению с налоговыми органами Испании. Об этом сообщает El Confidencial.
По информации источников издания, португалец выплатит в испанскую казну порядка 18-20 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма включает в себя сокрытые Роналду налоговые платежи, а также все пени и штрафы.
31 мая сообщалось, что испанские налоговики поставили Роналду ультиматум. От него потребовали погасить все долги (28 миллионов евро) перед казной до 15 июня. В ином случае 33-летнему футболисту грозит реальный тюремный срок. Спортсмен пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке.
C 2011 по 2014 год Роналду задолжал испанской казне 14,7 миллиона евро. В налоговой службе считают, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.