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«Реал» назвал цену Роналду

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Криштиану Роналду

Руководство мадридского «Реала» озвучило сумму, которую клуб хочет выручить в случае продажи нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Mundo.

По информации издания, клуб намерен расстаться с футболистом за 200 миллионов евро. При этом позиция команды относительно нового контракта остается неизменной — нынешнее соглашение, действующее до 2021 года, пересмотрено не будет. Сумма отступных в контракте Роналду составляет один миллиард евро.

2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Португалец намекнул на смену команды после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов. «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни», — заявил 33-летний нападающий.

За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018 год его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро.

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