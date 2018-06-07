Роналду принял окончательное решение о своем будущем

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть клуб в ближайшем будущем. Об этом сообщает Record.

Футболист недоволен действиями президента клуба Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса, которые, по словам Роналду, обещали продлить с ним контракт на улучшенных условиях. На днях руководство «сливочных» сообщило агенту португальца Жорже Мендешу, что «Королевский клуб» не может удовлетворить запросы футболиста.

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О возможном уходе из «Реала» Роналду сообщил после победы в финале Лиги чемпионов 26 мая. Одной из причин мог стать отказ клуба помочь португальцу решить проблемы с испанской налоговой службой. Португалец обвиняется в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. До 15 июня Роналду должен выплатить 28 миллионов евро.

За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018 год его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро. На сегодняшний день такой доход имеет только один футболист в мире — нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

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