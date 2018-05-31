Роналду поставили ультиматум

Налоговая служба Испании потребовала от нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду погасить долги до 15 июня. Об этом сообщает AS.
Португальца обязали выплатить 28 миллионов евро, которые включают в себя основной долг и штрафы. C 2011 по 2014 год Роналду задолжал испанской казне 14,7 миллиона евро. Форвард готов заплатить половину указанной суммы, что не устраивает налоговиков.
В случае отказа от исполнения требований, 33-летний футболист может предстать перед судом уже после чемпионата мира-2018. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. AS отмечает, что «королевский клуб» пообещал португальцу моральную поддержку в конфликте с налоговой службой, но отказал ему в финансовой помощи. Это могло стать одной из причин, побудивших игрока покинуть команду.
Главным претендентом на португальца называется французский «Пари Сен-Жермен». Парижане готовы предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов евро.