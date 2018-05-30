ПСЖ раскошелится за Роналду

Французский «Пари Сен-Жермен» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро. Об этом сообщает AS.

В «Реале» Роналду получает 21 миллион евро в год. В случае перехода в парижский клуб португалец сравняется по зарплате с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, являющимся самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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По информации издания, ПСЖ готов заплатить «Реалу» за переход нападающего не более 150 миллионов евро, в то время как сумма отступных в контракте футболиста составляет миллиард евро.

29 мая стало известно об интересе парижан к 33-летнему Роналду. Агент португальца Жорже Мендеш уже ведет переговоры с руководством ПСЖ.

В ноябре 2016 года Роналду подписал новый контракт с «Реалом», который рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне клуб предложил футболисту продлить соглашение, но тот отказался. После победы в финале Лиги чемпионов португалец намекнул, что может покинуть мадридский клуб предстоящим летом.

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