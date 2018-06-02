Роналду затребовал у «Реала» десятки миллионов за верность

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По версии итальянского издания, Роналду может сохранить верность мадридскому клубу, если его руководство пересмотрит текущее соглашение, рассчитанное до 2021 года, согласно которому португалец зарабатывает 21 миллион евро в год. Сообщается, что через своего агента Жорже Мендеша, Роналду затребовал у президента «Реала» Флорентино Переса повышение зарплаты до 80 миллионов евро в год.

30 мая стало известно, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро. 33-летний форвард, по версии испанского издания Marca, еще до финала Лиги чемпионов уведомил партнеров по команде, что готов покинуть клуб.

27 мая после победы в финальном матче Лиги чемпионов над английским «Ливерпулем» (3:1) португалец намекнул, что в ближайшее время сменит клуб. «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни», — сообщил 33-летний нападающий.

Роналду перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года. В составе сливочных нападающий дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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