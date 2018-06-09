Роналду захотел зарплату как у Месси

Мадридский «Реал» готов предложить нападающему команды Криштиану Роналду новые финансовые условия контракта, однако они не устраивают футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, клуб предлагает форварду заработную плату в 25 миллионов евро за сезон. 33-летнему португальцу также будут начисляться бонусы за завоеванные клубом или игроком трофеи. Однако Роналду хочет получать сумму, сопоставимую с заработком аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (40 миллионов евро) и бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара (81,5 миллиона евро) в их клубах.

2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Португалец намекнул на смену команды после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов. «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни», — сказал 33-летний нападающий.

За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018-й его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро.

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