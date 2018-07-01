Игнашевич отличился автоголом и попал в историю

Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком, забившим мяч в собственные ворота на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игнашевич на 12-й минуте встречи матча 1/8 финала турнира против команды Испании в падении отставил ногу, от которой мяч попал в ворота вратаря россиян Игоря Акинфеева. На момент публикации новости счет в матче — 1:1. Сборная России сравняла счет на 41-й минуте: Артем Дзюба реализовал пенальти.

Игнашевичу исполнилось 38 лет и 352 дня. До этого самым возрастным футболистом, отличившимся автоголом, был 37-летний вратарь сборной Гондураса Ноэль Вальядарес. Он забил мяч в свои ворота в матче группового этапа ЧМ-2014 против Франции.

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