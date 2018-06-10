Футболист сборной России оказался самым дешевым из всех участников ЧМ

Защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич получил самую низкую трансферную стоимость среди всех футболистов, которые примут участие в чемпионате мира-2018. К такому выводу можно прийти, изучив данные портала transfermarkt.com.

38-летний Игнашевич оценивается в 25 тысяч евро. Самым дорогим футболистом национальной команды является другой игрок ЦСКА Александр Головин. Наибольшей трансферной стоимостью из всех участников мундиаля — 180 миллионов евро — обладают нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Бразилии Неймар.

Материалы по теме Беззащитная Россия Сборная осталась без обороны. Кто спасет ее от пропущенных голов?

7 июня сообщалось, что суммарная трансферная стоимость футболистов сборной России оказалась ниже стоимости нападающего команды Египта Мухамеда Салаха — 137,83 против 150 миллионов евро. Форвард «Ливерпуля» является самым дорогим игроком в составе египтян.

Сборная России является худшей командой чемпионата мира согласно рейтингу Международной федерации футбола. Команда Станислава Черчесова занимает в нем 70-е место. На групповом этапе мундиаля Россияне встретятся со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!