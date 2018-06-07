Россия снова стала худшей командой чемпионата мира

Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в июньском рейтинге Международной федерации футбола. Список опубликован на сайте ФИФА.

Подопечные Станислава Черчесова расположились между Гвинеей и Македонией. Хозяева чемпионата мира-2018 опустились ниже команды Саудовской Аравии, которая расположилась на 67-й позиции. Таким образом, сборная России стала худшей командой, принимающей участие в мундиале.

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Национальная команда не побеждала в последних семи матчах. В последней встрече перед стартом чемпионата мира сборная сыграла вничью с Турцией — 1:1. В этом матче отечественные футболисты нанесли первый и единственный удар в створ ворот в последних двух поединках.

До старта мундиаля осталась неделя. Сборная России проведет матч открытия с Саудовской Аравией на московском стадионе «Лужники». Чемпионат мира пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля.

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