Сборная России упустила победу в последнем матче перед чемпионатом мира-2018

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в последнем контрольном поединке перед стартом чемпионата мира-2018, передает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. У россиян на 35-й минуте отличился Александр Самедов. Турецкая команда ответила голом Юнуса Маллы на 59-й минуте встречи.

30 мая в Инсбруке команда Черчесова проиграла сборной Австрии. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россияне стартуют на турнире с матча против Саудовской Аравии. Также среди соперников сборной по группе — Египет и Уругвай.

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