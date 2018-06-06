Украинский художник нарисовал плакаты к ЧМ с волком-убийцей и игрой на кладбище

Киевский художник Андрей Ермоленко представил альтернативные плакаты к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В опубликованных в Facebook работах он отразил «другую сторону» страны-хозяйки мундиаля.

На одном из рисунков изображен окровавленный талисман чемпионата волк Забивака с человеческой рукой в зубах. На другом плакате появился силуэт футболиста, играющего на кладбище. Также автор выложил рисунок, на котором рука с российским флагом сдавливает уничтоженный в 2014 году в Донбассе малайзийский «Боинг».

Изображение: страница Andriy Yermolenko в Facebook 1 /4

На каждом из плакатов присутствует изображение обмотанного колючей проволокой кубка мира, который венчает череп вместо земного шара.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Хозяева на групповом этапе сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Действующим обладателем трофея является сборная Германии.

Украинские футболисты не сумели попасть на мундиаль. В отборочной группе I они заняли третье место, пропустив вперед Исландию и Хорватию.

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