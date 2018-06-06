Игру сборной России сравнили с майонезом

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев сравнил игру футболистов сборной России с майонезом. Об этом он написал с своем Instagram.

«Итак, други мои, Россия — Турция — 1:1! Семь матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!», — поиронизировал он.

Итак , други мои !!! Россия - Турция 1-1 !!!! 7 матчей без побед !! Хорошо , что нам не надо ехать на чемпионат мира !!! И уезжать обратно не надо !!! Мы дойдём пешком !!!! И уйдём пешком !!! И все же ! Надеюсь на футболистов и уповаю !!!! А Вы ???? Пока футбол нашей сборной похож на майонез !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #футбол #черчесов #сборная #россия #мундиаль #вперед #верим #неверим #биатлонсдмитриемгуберниевым Фото опубликовано @guberniev_dmitry

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5 июня сборная России сыграла с турками вничью со счетом 1:1, у россиян на 35-й минуте отличился Александр Самедов. Турецкая команда ответила голом Юнуса Маллы на 59-й минуте встречи. Этот матч стал последней игрой перед чемпионатом мира.

После игры главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал результат «шагом вперед» по сравнению с предыдущей встречей с австрийцами — 30 мая россияне проиграли в товарищеском матче со счетом 0:1. Также специалист заявил, что он «не психолог, чтобы кого-то успокаивать».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россияне стартуют на турнире с матча против Саудовской Аравии. Также среди соперников сборной по группе — Египет и Уругвай.

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