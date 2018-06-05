Черчесов назвал «шагом вперед» ничью с Турцией и отказался успокаивать болельщиков

Сборная России по футболу в товарищеском матче против Турции сделала шаг вперед по сравнению с предыдущей встречей с австрийцами. Об этом заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов после матча, передает корреспондент «Ленты.ру».

Россия во вторник, 5 июня, сыграла с турками вничью со счетом 1:1, у россиян на 35-й минуте отличился Александр Самедов. Турецкая команда ответила голом Юнуса Маллы на 59-й минуте встречи. Этот матч стал последней игрой перед чемпионатом мира.

«Мы нацеливались на победу. Результат по игре. По сравнению с матчем против австрийцев сделали качественный шаг вперед. Я не психолог, чтобы кого-то успокаивать. Мы делаем это играми, сегодня вы видели, что сделали шаг вперед. Идем своей дорогой. Задача — в нас верить. Своей игрой мы можем дать пищу болельщикам», — заявил тренер.

Черчесов посетовал, что последние две игры российской сборной роднит то, что «в заключительной стадии мы не можем вывести игрока на ударную позицию».

30 мая в Инсбруке команда Черчесова проиграла сборной Австрии. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россияне стартуют на турнире с матча против Саудовской Аравии. Также среди соперников сборной по группе — Египет и Уругвай.

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