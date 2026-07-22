Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 22 июля 2026Интернет и СМИ

Со спортивным журналистом жестоко расправились в европейской стране

В Италии неизвестные расправились со спортивным журналистом Луиджи Эспозито
Маргарита Щигарева

Кадр: InfoCilento / YouTube

Итальянская полиция расследует дело о жестокой расправе над спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Об этом пишет Rai News.

Тело 53-летнего журналиста нашли близ сельскохозяйственных угодий на юге европейской страны. По версии следствия, неизвестные сильно избили Эспозито, затем расправились с ним, после чего подожгли тело, чтобы скрыть улики. Орудие убийства пока не найдено, однако уже проведено вскрытие.

Известно, что Эспозито приехал на своей машине на место убийства. При этом следователи исключили версию о том, что расправа связана с его профессиональной деятельностью: по их мнению, речь идет о личном мотиве. Правоохранители также пытаются отследить, как журналист добрался до места расправы, однако процесс затрудняется из-за отсутствия в этом районе камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что боровшегося с онкологическим заболеванием 68-летнего телеведущего Дермота Мернагана не смогли спасти. Он болел раком простаты четвертой стадии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
    Врач раскрыл правильный способ мытья клубники
    Дроны предложили использовать для повышения урожая
    Россиянин пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже и попал на видео
    Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки
    Эффективность российского 6Б45 оценили
    Бывший пресс-секретарь Зеленского отреагировала на назначение нового главкома ВСУ
    В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей
    Российских спортсменов предупредили о последствиях «сушки»
    Российские археологи получили грант на изучение родины Чингисхана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok