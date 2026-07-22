Со спортивным журналистом жестоко расправились в европейской стране

В Италии неизвестные расправились со спортивным журналистом Луиджи Эспозито

Итальянская полиция расследует дело о жестокой расправе над спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Об этом пишет Rai News.

Тело 53-летнего журналиста нашли близ сельскохозяйственных угодий на юге европейской страны. По версии следствия, неизвестные сильно избили Эспозито, затем расправились с ним, после чего подожгли тело, чтобы скрыть улики. Орудие убийства пока не найдено, однако уже проведено вскрытие.

Известно, что Эспозито приехал на своей машине на место убийства. При этом следователи исключили версию о том, что расправа связана с его профессиональной деятельностью: по их мнению, речь идет о личном мотиве. Правоохранители также пытаются отследить, как журналист добрался до места расправы, однако процесс затрудняется из-за отсутствия в этом районе камер наблюдения.

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