Купивших билеты на ЧМ-2018 украинцев попытались отговорить от поездки в Россию

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала украинских граждан, оплативших билеты на чемпионат мира по футболу-2018 в России, отказаться от посещения турнира. Ее слова приводит издание «Українська правда».

Политик обратилась к пяти тысячам украинцев, которые уже успели обзавестись билетами на матчи российского мундиаля. По ее словам, не стоит ехать в страну-агрессор, где болельщиков из Украины могут схватить или задержать.

«Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что угодно, что происходит в России», — заключила Геращенко.

11 мая стало известно, что в Госпогранслужбе Украины также не рекомендуют своим гражданам посещать ЧМ-2018 в России. Официальный представитель ведомства Олег Слободян порекомендовал болельщикам болеть дома.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть турнира. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в квалификации, выше нее расположились хорваты и исландцы.

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